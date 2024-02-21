Ці продукти сповільнять старіння після 40 років та зміцнять здоров'я

Поступове старіння може викликати розчарування, особливо тому, що воно може бути фактором ризику багатьох різних захворювань. На щастя, є суперпродукти, які можна їсти регулярно, щоб уповільнити цей процес.

В матеріалі були використані дані з досліджень журналу Molecules, Neurology та інших.

Що треба знати

Хоча суперпродукти чудово включати у свій раціон у будь-який час, є конкретні варіанти, які містять поживні речовини, пов’язані з уповільненням процесу старіння.

Які продукти треба включати в раціон після 40 років

Чорниця

Ягоди є одним із найздоровіших продуктів, які ви можете їсти з віком, а чорниця є головною зіркою зграї.

Вона чорниця багата антиоксидантами, які називаються флавоноїдами, які допомагають боротися з окислювальним стресом і запаленням, двома основними факторами старіння.

Споживання чорниці також підтримує здоров’я мозку та може уповільнити когнітивне старіння. Ви можете подумати, що вам за 40 років занадто молодо, щоб починати зосереджуватися на деменції та профілактиці хвороби Альцгеймера, але ніколи не рано регулярно споживати здорову їжу, як-от чорницю, яка може допомогти вашому організму під час старіння.

Авокадо

Дослідження показують, що багато людей починають втрачати еластичність шкіри та помічають ознаки старіння шкіри іноді вже у віці 20 років. Це тому, що з віком наше тіло починає виробляти менше колагену та еластину, що впливає на текстуру та молодість нашої шкіри. Ці зміни є природними, і їх не варто боятися, але якщо ви шукаєте здорові способи потенційно повернути пружність, ваше харчування може допомогти.

Одним із найкращих суперпродуктів для вашої шкіри є авокадо. Він багатий здоровими жирами, особливо мононенасиченими жирами, які допомагають живити шкіру та зменшувати запалення, сприяючи більш молодому вигляду. Разом із корисними жирами авокадо містить вітамін Е, який може допомогти зменшити запалення, сприяти здоровому старінню та допомогти покращити здоров’я шкіри, відновлюючи пошкоджену шкіру та збільшуючи вироблення колагену.

Гранати

Гранати - багаті на антиоксиданти фрукти, які, як вважають, знижують фактори ризику серцево-судинних захворювань, покращують здоров’я мозку та когнітивні функції, а також допомагають захистити вашу шкіру з віком.

Цей фрукт багатий антиоксидантами, які називаються поліфенолами, які допомагають захистити шкіру від пошкодження УФ-променями, зменшують запалення та сприяють виробленню колагену, покращуючи текстуру та еластичність шкіри. Отже, незалежно від того, чи ви їсте гранатові зерна (насіння) чи п’єте 100% гранатовий сік, ви отримаєте ці дивовижні антиоксидантні переваги для старіючої шкіри, серця та мозку.

Куркума

Куркума є суперпродуктом, який пов’язують із перевагами проти старіння. Одне дослідження, опубліковане в журналі Molecules, виявило позитивні результати використання куркуми як добавки для чоловіків середнього віку та жінок у постменопаузі, зазначивши, що вона забезпечує сильний захист від ушкоджень, викликаних окислювальним стресом.

Ця спеція містить сполуку під назвою куркумін, яка має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості, допомагаючи захистити від вікових захворювань і сприяти загальному здоров’ю та довголіттю.

Лосось

Ще один чудовий суперфуд, який допомагає уповільнити процес старіння - лосось, а також багато інших видів жирної риби.

Лосось є чудовим джерелом нежирного білка, поживної речовини, важливої ​​для підтримки м’язової маси, і особливо важливої ​​для літніх людей. Він також багатий омега-3 жирними кислотами, які можуть знизити ризик серцевих захворювань. Фактично, одне дослідження, опубліковане в Neurology, показало, що люди у віці 40-50 років, чиї еритроцити містять більш високий рівень омега-3, мали краще когнітивне функціонування та загальну структуру мозку, ніж ті, хто мав нижчий рівень омега-3.

Томати

Помідори є важливим суперпродуктом, який допомагає уповільнити старіння. Певні продукти червоного кольору, такі як помідори, містять антиоксидант лікопін, який бореться з вільними радикалами, які виникають із старінням.

Лікопін, який є рослинною сполукою, також міститься в кавуні та рожевому грейпфруті, відомий своїми численними перевагами для здоров’я. Крім боротьби з вільними радикалами, було встановлено, що високе споживання лікопіну допомагає знизити рівень холестерину, покращує здоров’я серцево-судинної системи та допомагає знизити ризик серцевих захворювань, ризик інсульту та навіть допомагає зменшити ризик раку простати у чоловіків.

І, на додаток до всіх цих переваг проти вікових захворювань, лікопін, як відомо, допомагає зменшити фотопошкодження шкіри.