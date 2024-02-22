Остерегайтесь передозировки. Этот популярный витамин может быть вреден

Ниацин или витамин B3 является распространенным ингредиентом в западной диете. Его передозировка чревата последствиями для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zforowia.

Что нужно знать о ниацине

Этот витамин входит в состав омолаживающих процедур и диетических добавок, поскольку есть исследования о том, что он может замедлять процессы старения.

Ниацин был одним из первых препаратов, предназначенных для снижения уровня холестерина ЛПНП, но в конечном итоге оказался менее эффективным, чем другие фармацевтические препараты с подобным эффектом.

В некоторых исследованиях это связано с негативным влиянием на здоровье и более высокой смертностью.

Несмотря на снижение уровня холестерина, его клинические преимущества всегда были меньше, чем ожидалось, исходя из степени снижения ЛПНП. Это привело к мнению, что избыток ниацина вызывает непонятные побочные эффекты, частично нивелирующие преимущества снижения ЛПНП.

Теперь оказалось, что каждый четвертый человек принимает слишком много этого витамина.

Результатом является слишком высокий уровень продукта его распада в крови - соединения 4PY, которое может быть ответственно за сердечно-сосудистые заболевания. Большие клинические исследования показали, что более высокие уровни 4PY сильно коррелируют с риском сердечного приступа, инсульта и других неблагоприятных сердечных происшествий.

Ученые также доказали, что 4PY непосредственно вызывает воспаление кровеносных сосудов, повреждающее элементы кровеносной системы и со временем может привести к развитию атеросклероза.

Вредна ли добавка витамина В3?

По мнению автора исследования, основной проблемой является использование безрецептурных диетических добавок, содержащих разные формы ниацина. Кроме того, все более распространёнными становятся продукты, обеспечивающие несколько сотен и даже тысяч процентов суточной нормы отдельных витаминов комплекса В.

Пациенты должны всегда проконсультироваться с врачом по поводу диетических добавок и сосредоточиться на ежедневном рационе, богатом фруктами и овощами и без избытка углеводов.

"Однако главный вывод состоит не в том, что мы должны полностью ограничить потребление ниацина", - подчеркивает доктор Хейзен, автор исследования.

Доктор Хейзен сравнивает текущее среднее потребление ниацина населением с краном, льющим воду в ведро. Когда ведро наполняется, вода начинает выливаться.

То же касается слишком высокой концентрации витамина В3. Организм человека должен перерабатывать его, следовательно, высок уровень его различных метаболитов, включая 4PY.