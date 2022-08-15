"Оставили в постели полбутылки водки": Олег Скрипка рассказал о даче в Буче, в которой были оккупанты

Известный украинский музыкант Олег Скрипка рассказал о даче в Буче, где во время вторжения жили российские оккупанты. По его словам, захватчики не трогали действительно ценные и дорогие вещи в его жилье.

Музыкант отметил, что благодаря "русскому миру" соседние дома также были ограблены и разрушены.

Он считает, что в его даче были русские офицеры, ведь в доме остались карты Киевской области, а еще шахматы, которые они где-то украли.

"Конечно, все это очень неприятно. Но не я один оказался в такой ситуации. У многих людей дома разрушены и ограблены... Я до сих пор не привел дачу в порядок, ведь просто нет ресурса, скажем так", - признался музыкант.

Также в доме знаменитости, прямо в постели, оккупанты оставили неприятный "сюрприз" - недопитую бутылку водки.

Кроме того, он считает, что оккупантам пришлось очень быстро из дома бежать, ведь они оставили там свои вещи.

"Ни унитазы, ни стиральную машину у меня не украли. Оставили и картины, которые, очевидно, не имели для них никакой ценности. А больше ничего там и не было. Я же человек творческий... Думаю, оккупантам пришлось очень быстро оттуда бежать, ведь оставили пол бутылки водки. Причем распивали ее прямо в моей постели. Говорю, это все обидно и неприятно", - поделился Скрипка.

Музыкант отметил, что ему трудно пропускать через себя все ужасающие новости, происходящие в стране. Однако это также дает ему энергии больше помогать украинским военным.

"Это очень тяжело - все пропускать через себя... Многие погибшие, много раненых, оккупированная часть территории, непростая ситуация на фронтах, разные трагедии... И с тем нам надо как-то жить", - добавил он.