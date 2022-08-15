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"Залишили в ліжку пів пляшки горілки": Олег Скрипка розповів про дачу в Бучі, в якій були окупанти

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Буча, Понеділок 15 серпня 2022 12:23
"Залишили в ліжку пів пляшки горілки": Олег Скрипка розповів про дачу в Бучі, в якій були окупанти Олег Скрипка розповів про дачу у Бучі, в якій були окупанти (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український музикант Олег Скрипка розповів про дачу в Бучі, де під час вторгнення мешкали російські окупанти. За його словами, загарбники не чіпали справді цінні та дорогі речі у його житлі.

Про це Скрипка розповів в інтерв'ю виданню Ukrayina.pl.

Музикант зазначив, що завдяки "русскому міру" сусідні будинки також були пограбовані та зруйновані.

Він вважає, що у його дачі були російські офіцери, адже у будинку залишилися карти Київської області, а ще шахи, які вони десь вкрали.

"Звичайно, все це дуже неприємно. Але не я один опинився в такій ситуації. У багатьох людей будинки і зруйновані, і пограбовані... Я досі не привів дачу до ладу, адже просто немає ресурсу, скажімо так", - зізнався музикант.

Також у будинку знаменитості, просто у ліжку, окупанти залишили неприємний "сюрприз" - недопиту пляшку горілки.

Окрім того, він вважає, що вочевидь, окупантам довелося дуже швидко з будинку втікати, адже вони залишили там свої речі.

"Ні унітази, ні пральну машину в мене не поцупили. Залишили й картини, які, очевидно, не мали для них жодної цінності. А більше нічого там і не було. Я ж людина творча... Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти втікати, адже залишили пів пляшки горілки. Причому розпивали її просто в моєму ліжку. Кажу, це все прикро й неприємно", - поділився Скрипка.

Музикант зазначив, що йому важко пропускати через себе усі жахливі новини, які відбуваються в країні. Однак, це також дає йому енергії більше допомогати українським військовим.

"Це дуже важко - все пропускати через себе... Багато загиблих, багато поранених, окупована частина території, непроста ситуація на фронтах, різні трагедії... І з тим нам треба якось жити", - додав він.

Раніше Скрип показував відео того, що окупанти зробили з його дачею у Бучі.

Також ми писали, що художниця Гапчинська розповіла та показала розграбований росіянами будинок.

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Олег Скрипка
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