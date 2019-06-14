Оставил после себя разрухи и градины с теннисный мяч: видео разрушительного торнадо

Череда штормов обрушилась на Германию, задев вместе с тем рядом находящуюся Австрию. Град размером с теннисный мяч не пощадил ничего на своем пути. Последствия стихии публикуют в соцсетях.

Первым делом торнадо прошел над городом Бохольт. Ураганный ветер скоростью до 253 км/ч повредил окна и крыши домов, вырвал с корнем деревья, а также травмировал жителя, который, к счастью, отделался легкими травмами.

Германию засыпало крупным градом

Что касается Австрии - на юге и востоке страны наблюдались мощнейшие грозовые облака, которые несут с собой сильный ветер, град и дождь. Непогода парализовала работу аэропорта Грац-Талерхоф на юге страны.

По мнению специалистов, облака-суперъячейки чаще встречаются возле Альп, чем в других частях Германии, где рельеф более плоский.

Германию засыпало крупным градом

Позже шторм с градом и сильными ветрами захватил окраины Мюнхена. Градины и ветер повредили машины, здания и провода над ж/д путями. Сорванной листвой забило водостоки, и вода хлынула на улицы и подземные парковки.

Германию засыпало крупным градом

Точные размеры ущерба не известны: в Баварскую страховую ассоциацию продолжают обращаться граждане. В эти дни службы пожарной охраны выполнили около 700 миссий.

Германию засыпало крупным градом

Ранее мы писали о том, что трассу Житомир-Бердичев засыпало жутким градом, высотой в 5 сантиметров.

А также рассказывали о том, что ураган разнес в щепки село под Херсоном.