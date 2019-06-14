Залишив після себе руїни і градини з тенісний м'яч: відео руйнівного торнадо

Низка штормів обрушилася на Німеччину, зачепивши разом з тим Австрію, що знаходиться поряд. Град розміром з тенісний м'яч не пощадив нічого на своєму шляху. Наслідки стихії публікують в соцмережах.

Першим ділом торнадо пройшов над містом Бохольт. Ураганний вітер швидкістю до 253 км/год пошкодив вікна і дахи будинків, вирвав з корінням дерева, а також травмував жителя, який, на щастя, відбувся легкими травмами.

Німеччину засипало великим градом

Що стосується Австрії - на півдні і сході країни спостерігалися потужні грозові хмари, які несуть з собою сильний вітер, град і дощ. Негода паралізувала роботу аеропорту Грац-Талерхоф на півдні країни.

Німеччину засипало великим градом

Пізніше шторм з градом та сильними вітрами захопив околиці Мюнхена. Градини і вітер пошкодили машини, будівлі і дроти над ж/д шляхами. Зірваним листям забило водостоки, і вода хлинула на вулиці і підземні парковки.

Німеччину засипало великим градом

Точні розміри збитку не відомі: у Баварську страхову асоціацію продовжують звертатися громадяни. У ці дні служби пожежна охорона виконала близько 700 місій.

Німеччину засипало великим градом

Раніше ми писали про те, що трасу Житомир-Бердичів засипало моторошним градом, висотою у 5 сантиметрів.

А також розповідали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.