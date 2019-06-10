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Снег и град в июне: под Бердичевом дорогу укрыло белым полотном

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 18:34
Снег и град в июне: под Бердичевом дорогу укрыло белым полотном
Бердичев накрыло жутким градом (Коллаж РБК-Украина)

Града выпало на дороги не менее пяти сантиметров

Водители трассы от Бердичева от Житомира были шокированы аномальными погодными явлениями. На рассвете 10 июня водители, которые проезжали по трассе, зафиксировали на фото и видео белые обочины и часть дороги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На дорожное движение выпавший снег и град никак не повлиял, однако у водителей случился настоящий шок, так как ночная температура воздуха была около +18 градусов.

"Бердичев, сейчас. На обочине см 5 льда", - сообщили пользователи в социальных сетях.

Град в Бердичеве (YouTube/Александр Зозуля)

Также сильный град выпал в самом Бердичеве, на выходных, 8 и 9 июня. Жители кварталов, которые расположены возле железнодорожного вокзала, а также микрорайона "Корниловка" были напуганы крупным градом.

 
Град в Бердичеве (скриншоты)

В пригороде град накрыл сельскохозяйственные угодья, но через несколько часов он растаял и весь урожай оказался в воде.

Град в Бердичеве (YouTube/ТСН)

Стихия в этом году часто пугает жителей Украины своими необычными погодными явлениями. Недавно мы сообщали о том, что целое село в Николаевской области ушло под воду после обильного ливня. А штормовым ветром в поселке валило деревья прямо на жилые дома.

А в Одесской области местные жители зафиксировали огромный град необычной формы и смерч, который поднялся над одним из озер.

Кроме того, мы рассказывали о том, что сильнейший ливень превратил столицу Турции город Анкару в сплошной поток воды.

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