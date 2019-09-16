Оставь "кубок Комарова" себе: украинцы возмущены результатами Танцев со звездами

В четвертом выпуске третьего сезона Танцев со звездами наименьшее количество суммарных голосов набрала пара Надежды Матвеевой и Валерия Шохина. Пара исполнила на паркете фокстрот, но увы, не впечатлила ни судей, ни зрителей.

50-летняя Надежда Матвеева, по отзывам зрителей в комментариях станцевала очень достойно. А Владу Яме, который ранее "присудил" Матвеевой "кубок Дмитрия Комарова", пожелали оставить эту "награду" себе.

Стоит отметить, что актер Михаил Кукуюк с партнершей Елизаветой Дружининой уже в который раз оказываются внизу турнирной таблицы по результатам оценки жюри, но каждый раз получают еще один шанс.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин (видео: YouTube/Танці з зірками)

Пользователи сети возмущены тем, что сильные танцовщики, показавшие большой прогресс на шоу, так рано покинули проект.

Надю выкинули несправедливо. Она хотя бы в еще одном выпуске достойна была выступить.

Блин, чуть не заплака, может и не лучший танец професионально, но все равно цепляет.

Настоящая и милая женщина. Достойное участие в этом шоу. По крайней мере... не худшая.

Огого. Яма, можешь кубок Комарова оставить себе.

Танцы со звездами 2019 - вылет Матвеевой вызвал негодование (скрин комментариев)

Кроме того, в этом эфире под угрозой вылета оказалась пара, которую называют одними из фаворитов "Танцев" этого года - Елену Кравец и Максима Леонова.

Напомним, ранее Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейн.