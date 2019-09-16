Танцы со звездами 2019: кто покинул проект в четвертом выпуске

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (фото: пресс-служба)

Паркет легендарного шоу покинула одна из пар

15 сентября прошел 4-й выпуск популярного украинского шоу "Танцы со звездами". Выпуск был очень ярким: свадьба Кухар Екатерины, посвящение танца людям с ограниченными возможностями, возвращение участника, ранее покинувшего шоу и многое другое. О том, кто покинул шоу – в эфире 1+1.

На проекте "Танцы со звездами" в сегодняшнем выпуске, 15 сентября, в брак вступили Екатерина Кухар и Александр Стоянов. В прямом эфире телешоу прима-балерина и премьер балета Национальной оперы Украины связали свои сердца узами брака. После трогательного события, которое потрясло каждого зрителя, на сцену стали выходить пары, в основном посвящавшие свои номера темам, связанным с любовью и отношениями.

Лучше всех себя проявили в 4-м выпуске, по мнению судей, Анна Ризатдионова и ее партнер Александр Прохоров. Пара исполнила румбу. Они посвятили танец "первой любви". В результате пара получила 40 баллов.

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Хуже всех себя проявили Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. В результате пара получила 30 балла. Пара станцевала диско под песню "Оля Полякова - Номер Один".

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Самой развивающейся, по сравнению с прошедшими выпусками, стали Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Пара посвятила танец всем влюбленным сердцам. Жгучий и очень соблазнительный танец был исполнен под музыку украинской певицы Светланы Лободы, под песню "Пуля – Дура". В результате танцоры получили 36 баллов.

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

В результате зрительского голосования проект покидает Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Танцы со звездами 2019 – кто покинул 4 выпуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейн.

Ранее сообщалось, что чувственная Екатерина Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть своей пронзительной поэзией, которой она поделилась у себя в Instagram.