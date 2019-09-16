Залиш "кубок Комарова" собі: українці обурені результатами Танців з зірками

Новий випуск Танців з зірками неприємно здивував глядачів результатами голосування
У четвертому випуску третього сезону Танців з зірками найменшу кількість сумарних голосів набрала пара Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна. Пара виконала на паркеті фокстрот, але на жаль, не вразила ні суддів, ні глядачів.
50-річна Надія Матвєєва, за відгуками глядачів в коментарях станцювала дуже гідно. А Владу Ямі, який раніше "присудив" Матвєєвій "кубок Дмитра Комарова", побажали залишити цю "нагороду" собі.
Варто відзначити, що актор Михайло Кукуюк з партнеркою Єлизаветою Дружиніною вже вкотре виявляються внизу турнірної таблиці за результатами оцінки журі, але щоразу отримують ще один шанс.
Надія Матвєєва і Валерій Шохін (відео: YouTube/Танці з зірками)
Користувачі мережі обурені тим, що сильні танцівники, які показали великий прогрес на шоу, так рано покинули проект.
Танці з зірками 2019 - виліт Матвєєвої викликав обурення (скрін коментарів)
Крім того, в цьому ефірі під загрозою вильоту виявилася пара, яку називають одними з фаворитів "Танців" цього року - Олену Кравець і Максима Леонова.
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар з чоловіком вразили ефектним стрибком в басейн.