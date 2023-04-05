Остапу Ступці оголосили про підозру за п'яну ДТП. Актора відправлять в ізолятор

За даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rove у Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічку та врізався у припарковане авто, в якому в цей момент знаходився чоловік.

"Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили в поліції.

Тоді винуватця аварії перевірили на драгері щодо сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водії-порушнику ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку, сина легендарного актора та лауреата Шевченківської премії, Героя України Богдана Сильвестровича Ступки, який помер у 2012 році.

Порушника затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватця ДТП про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

Остап Ступка (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Остап Ступка, окрім акторської діяльності, працював також на телебаченні як ведучий. Пробував зайнятися і політикою - балотувався до Верховної Ради у 2012 році за списками партії Наталії Королевської "Україна – вперед!", але безуспішно.

Знявся у більш ніж 30 фільмах, серед яких "Тарас Бульба" (2008), "Гіркі жнива" / "Bitter Harvest" (2017), "Крути 1918" (2018), "Молитва за гетьмана Мазепу" (2002), "Богдан-Зиновій Хмельницький" (2008), "Камінна душа" (1988), "Козаки. Абсолютно брехлива історія" (2020).

Нагадаємо, що члени зіркового сімейства Ступок вже не вперше потрапляють у ДТП.

Так, улітку 2014 року на вулиці Велика Житомирська іномарка Дмитра Ступки - сина Остапа Богдановича - зіткнулася із "Ладою". Тоді водія останньої забрали до лікарні із травмою руки.

Тоді пасажири "Лади" стверджували, що аварія сталася через неуважність Ступки-молодшого, який нібито не побачив у дзеркалі їхнього авто. Сам Дмитро не заперечував і пояснював це тим, що його авто потрапило до так званої "мертвої зони".