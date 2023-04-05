Остапу Ступке объявили о подозрении за пьяное ДТП. Актера отправят в изолятор

По данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rove в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

"Пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Тогда виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку, сына легендарного актера и лауреата Шевченковской премии, Героя Украины Богдана Сильвестровича Ступки, который умер в 2012 году.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 3 до 5 лет.

Остап Ступка (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Остап Ступка, помимо актерской деятельности, работал также на телевидении как ведущий. Пробовал заняться и политикой - баллотировался в Верховную Раду в 2012 году по спискам партии Наталии Королевской "Украина - вперед!", но безуспешно.

Снялся в более чем 30 фильмах, среди которых "Тарас Бульба" (2008), "Гіркі жнива" / "Bitter Harvest" (2017), "Крути 1918" (2018), "Молитва за гетьмана Мазепу" (2002), "Богдан-Зиновій Хмельницький" (2008), "Камінна душа" (1988), "Козаки. Абсолютно брехлива історія" (2020).

Напомним, что члены звездного семейства Ступок уже не в первый раз попадают в ДТП.

Так, летом 2014 года на улице Большая Житомирская иномарка Дмитрия Ступки - сына Остапа Богдановича - столкнулась с "Ладой". Тогда водителя последней забрали в больницу с травмой руки.

Тогда пассажиры "Лады" утверждали, что авария произошла по невнимательности Ступки-младшего, который якобы не увидел в зеркале их авто. Сам Дмитрий не возражал и объяснял это тем, что его авто попало в так называемую "мертвую зону".