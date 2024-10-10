Остапчук зізнався, скільки кілограмів "набрала" його вагітна дружина

Так, у Stories Остапчук поділився, що вони з дружиною відвідали планове обстеження - третій скринінг. Також він опублікував коротке відео з УЗД і відповів на запитання, яке останнім часом найбільше цікавить його підписників - скільки кілограмів "набрала" його молода дружина за вагітність.

"Привезли Тимофія на планове ТО (третій скринінг). Відповім одразу на всі питання, які ви чомусь запитуєте у мене, а не у дружини. У Каті - 30-й тиждень. Набрала 3,5 кг. Схожий на маму", - зазначив Володимир Остапчук.

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Що відомо про особисте життя Володимира Остапчука

Телеведучий вже був одружений двічі, Катерина Полтавська - третя дружина шоумена.

У шлюбі з Оленою Войченко він прожив 13 років. У ньому народилося двоє дітей: донька Емілія та син Еван, які зараз живуть у Канаді.

Усього через півроку після розлучення з першою дружиною Остапчук одружився вдруге - з юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.

Шлюб із Христиною тривав трохи менше двох років. Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за Остапчука на 16 років.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Наразі пара в очікуванні спільної дитини. Вони влаштували невелику вечірку гендер-паті, щоб дізнатися стать дитини - у подружжя народиться хлопчик.

Також вже розсекретили його ім'я - малюка назвуть Тимофій.

Подружжя на гендер-паті (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)