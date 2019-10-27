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Остапчук висловився про дружину у відвертому інтерв'ю: їй було важко

STYLERПерсони    27.10.2019 - 11:47
Остапчук висловився про дружину у відвертому інтерв'ю: їй було важко
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Вийшло перше інтерв'ю Володимира Остапчука після інформації про його розлучення з Оленою Войченко

Володимир Остапчук розлучається з Оленою Войченко після 12 років спільного життя. У шлюбі у пари народилося двоє дітей - дочка Емілія і син Еван-Олександр. Шоумен вперше розповів про причини розлучення в інтерв'ю Маші Єфросиніній в передачі "Іспит на відвертість".

"Але зараз, заливаючи це відео на свій YouTube-канал, я переглянула його ще раз, і зрозуміла, що деякі висловлювання Вови можна трактувати інакше... В будь-якому випадку, це найсвіжіше інтерв'ю Володимира Остапчука ще в статусі одруженого чоловіка", - розповіла Маша Єфросиніна про інтерв'ю.

Був час, коли вони з дружиною жили окремо, Володимир жив і працював в Україні, а Олена залишалася з малятком-дочкою в Канаді. Ведучий зізнався, що він часто літав у Канаду і жив з сім'єю "наїздами". Мабуть, тоді, в стосунках пари з'явився "холодок".

"Стосунки на відстані не можуть бути без якогось фінального розуміння, навіщо ти це робиш", - зізнався Остапчук.

Все це тривало чотири місяці, розповів Володимир.

"Їй було важко, але вона терпіла", - повідомив Володимир.

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