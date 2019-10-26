Никитюк или Гвоздева? На кого Остапчук мог променять жену

На кого Остапчук мог променять жену (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У участника Танцев со звездами есть на примете пара вариантов

Один из фаворитов Танцев со звездами Владимир Остапчук разводится со своей супругой Еленой Войченко, с которой они познакомились еще в университете. Свадьба пары состоялась 12 лет назад. За время супружеской жизни у них родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Однако теперь пара разводится, а Остапчука все чаще замечают то в обществе Гвоздевой, то Никитюк.

Социальная страничка участника Танцев со звездами давно не пестрит совместными снимками с женой, а вот с партнершей по паркету Илоной Гвоздевой - напротив, фотографий достаточно.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева на Танцах со звездами (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

К слову, в одном из интервью Гвоздева намекнула, что муж ревнует ее к Остапчуку. "В 2009 году я пришла на проект "Танцуют все". Прошла его полностью, муж в конце проекта выдохнул и говорит: "Ну наконец-то. Все закончилось". Но только на тот момент, 10 лет назад, он не знал, что это все только начиналось", - рассказала Гвоздева.

Когда у партнеров по сцене спросили, есть ли между ними какие-то отношения, то Илона шуточно ответила, что роман у них только со сценой и с судьями.

Однако тут также не стоит забывать и о Лесе Никитюк, к которой Владимир Остапчук пришел на премьеру шоу "LeМаршрутка" без супруги.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)