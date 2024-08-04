Остапчук розсекретив стать майбутньої дитини (відео)

Так, подружжя організувало гендер-паті. На галявині з великим білосніжним бантом, синій дим розкрив, хто народиться в Остапчуків.

Таким чином стало відомо, що у подружжя буде хлопчик.

Судячи з відео, пара не запрошувала гостей, а влаштувала свято лише для себе.

До слова, для Катерини, яка зараз перебуває на пятому місяці вагітності, це буде перша дитина, а ось для Володимира - третьою.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко ведучий має двох дітей - сина Евана та доньку Емілію.

Дітей від другого шлюбу, з Христиною Горняк, Остапчук не має.

З журналісткою Катериною, яка молодша за Володимира на 15 років, шоумен розпочав стосунки невдовзі після швидкого розриву з другою дружиною.