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Остапчук розсекретив стать майбутньої дитини (відео)

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото з Instagram-сторінки vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Володимир Остапчук та його дружина, бізнесвумен Катерина Полтавська, розсекретили стать майбутнього малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Так, подружжя організувало гендер-паті. На галявині з великим білосніжним бантом, синій дим розкрив, хто народиться в Остапчуків.

Таким чином стало відомо, що у подружжя буде хлопчик.

Судячи з відео, пара не запрошувала гостей, а влаштувала свято лише для себе.

 

До слова, для Катерини, яка зараз перебуває на пятому місяці вагітності, це буде перша дитина, а ось для Володимира - третьою.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко ведучий має двох дітей - сина Евана та доньку Емілію.

Дітей від другого шлюбу, з Христиною Горняк, Остапчук не має.

З журналісткою Катериною, яка молодша за Володимира на 15 років, шоумен розпочав стосунки невдовзі після швидкого розриву з другою дружиною.

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