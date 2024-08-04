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Остапчук рассекретил пол будущего ребенка (видео)

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото с Instagram-страницы vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, бизнесвумен Екатерина Полтавская, рассекретили пол будущего малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Так, супруги организовали гендер-пати. На лужайке с большим белоснежным бантом, синий дым раскрыл, кто родится у Остапчуков.

Таким образом стало известно, что у супругов будет мальчик.

Судя по видео, пара не приглашала гостей, а устроила праздник только для себя.

 

К слову, для Екатерины, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, это будет первый ребенок, а вот для Владимира - третьим.

От первого брака с Еленой Войченко у ведущего двоих детей - сын Эван и дочь Эмилия.

Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, Остапчук не имеет.

С журналисткой Екатериной, которая моложе Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.

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