Остапчук рассекретил пол будущего ребенка (видео)

Так, супруги организовали гендер-пати. На лужайке с большим белоснежным бантом, синий дым раскрыл, кто родится у Остапчуков.

Таким образом стало известно, что у супругов будет мальчик.

Судя по видео, пара не приглашала гостей, а устроила праздник только для себя.

К слову, для Екатерины, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, это будет первый ребенок, а вот для Владимира - третьим.

От первого брака с Еленой Войченко у ведущего двоих детей - сын Эван и дочь Эмилия.

Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, Остапчук не имеет.

С журналисткой Екатериной, которая моложе Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.