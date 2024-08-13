Остапчук розсекретив ім’я свого майбутнього малюка

Ведучий Володимир Остапчук, який нещодавно повідомив стать майбутньої дитини, розсекретив ім’я, яке він з дружиною обрав для малюка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, шоумен та його молода дружина, бізнесвумен Катерина Полтавська, вирішили не чекати народження дитини і вже визначились з ім’ям сина.
"Наш Тім. Тимофій", - повідомило подружжя.
Також зіркова пара поділилася роликом, зробленим під час УЗД.
Зі слів Катерини, вона дуже тривожна людина і консультувалась з багатьма лікарями в різних клініках.
Зрештою у неї вийшло визначитись, де народжувати малюка.
А Володимир, каже Катерина, завжди з нею погоджується.
Нагадаємо, 24-річна Катерина Полтавська - третя дружина ведучого. Вони одружились у березні цього року.
Минулого місяця пара вперше повідомила, що чекає на дитину. Зробило це подружжя в оригінальний спосіб. Вони опублікували сентиментальне сімейне відео, де готують разом вдома.