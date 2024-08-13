UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Остапчук розсекретив ім’я свого майбутнього малюка

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий Володимир Остапчук, який нещодавно повідомив стать майбутньої дитини, розсекретив ім’я, яке він з дружиною обрав для малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, шоумен та його молода дружина, бізнесвумен Катерина Полтавська, вирішили не чекати народження дитини і вже визначились з ім’ям сина.

"Наш Тім. Тимофій", - повідомило подружжя.

Також зіркова пара поділилася роликом, зробленим під час УЗД.

Зі слів Катерини, вона дуже тривожна людина і консультувалась з багатьма лікарями в різних клініках.

Зрештою у неї вийшло визначитись, де народжувати малюка.

А Володимир, каже Катерина, завжди з нею погоджується.

 

Нагадаємо, 24-річна Катерина Полтавська - третя дружина ведучого. Вони одружились у березні цього року.

Минулого місяця пара вперше повідомила, що чекає на дитину. Зробило це подружжя в оригінальний спосіб. Вони опублікували сентиментальне сімейне відео, де готують разом вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ОстапчукЗірки шоу-бізнесуДіти