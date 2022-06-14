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Остапчук принял решение относительно своего коттеджа в элитном селе под Киевом

Коллаж РБК-Украина: Остапчук принял решение относительно своего коттеджа
Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий Владимир Остапчук решил достроить свой дом в экологическом коттеджном городке "Золоче Прованс", что в селе Вишенки под Киевом. Несмотря на то, что в Украине идет война, шоумен и его жена верят в победу и хотят жить и работать в нашей стране.

Как выглядит коттеджный городок, сколько стоят там дома и готовые проекты под застройку - читайте ниже в материале Styler.

"Нашему дому - быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем - будущее за мирной Украиной. Именно поэтому мы решили наш дом достроить, а ремонт - доделать", - написал Остапчук в Instagram.

Вместе с женой они приехали навестить будущее жилье, строительство которого было прервано из-за войны.

"Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Потому что верим в Украину и ВСУ!" - добавил Владимир и уточнил, что сейчас он ищет украинских производителей стройматериалов и готов рассматривать предложения.

Смотрите ниже на фото, как выглядит дом Остапчука и коттеджный городок:

Скриншот

Владимир Остапчук с женой Кристиной начали возводить дом в июне прошлого года.

"Дом будет в французском стиле, это же Прованс. Там будут детские комнаты для моих детей и нашего с Кристиной малыша - мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о которой я мечтал всю жизнь", - планировал телеведущий.

Что известно о "Золоче Прованс"

Разработчики концепта коттеджного городка позиционируют его, как "Жизнь на курорте".

"Экологически чистая, живописная местность села Вишенки, Бориспольского района, в окружении природных озер и лугов, 9 км до Киева, 15 км до международного аэропорта Борисполь (KBP)", - говорится в описании.

Здесь предлагаются коттеджи класса "Комфорт", "Премиум", "Эксклюзив". В продаже есть готовые дома и проекты под застройку со скидкой 10%

Предлагается рассрочка 0%, первый взнос от 30%, на 2 года. Стоимость - от 200 тысяч долларов.

Скриншот: zoloche-provence.kiev.ua

Напомним, что Кристина Горняк - вторая жена Владимира Остапчука. О расставании с Еленой Войченко стало известно в октябре 2019 года. Они прожили вместе 12 лет и воспитывают двоих детей.

Уже скоро шоумен объявил об отношениях с Кристиной Горняк, они быстро съехались и объявили о бракосочетании в августе 2020-го. В октябре этого же года они поженились.

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Владимир Остапчук