Остапчук снова женится: она сказала "да"!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир Остапчук и Кристина Горняк решили пожениться

Владимир Остапчук женится на Кристине Горняк - популярный украинский телеведущий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Девушка уже ответила шоумену согласием, о чем Остапчук рассказал в своем Instagram в сторис.

Также 35-летний актер и ведущий 19 августа опубликовал фото с невестой - пара на яхте в Стамбуле радуется и нежно обнимается.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нужно сказать, что предложение любимой Владимир сделал в годовщину знакомства с Горняк - они повстречали друг друга ровно год назад.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Недавно Остапчук стал официально холостым, и его развод с женой Еленой Войченко сопровождался громкими скандалами. Как оказалось, ходить в таком статусе Остапчуку придется совсем не долго.

Избранница телеведущего нотариус Катерина Горняк уже познакомилась с детьми Остапчука от предыдущего брака - 7-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном-Александром.

Владимир подарил своей избраннице роскошный внедорожник Range Rover, о котором красавица мечтала целых 10 лет.

До этого Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни.