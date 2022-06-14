RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Остапчук прийняв рішення щодо свого котеджу в елітному селі під Києвом

Колаж РБК-Україна: Остапчук прийняв рішення щодо свого котеджу
Автор: Світлана Мащенко

Телеведучий Володимир Остапчук вирішив добудувати свій дім в екологічному котеджному містечку "Золоче Прованс", що в селі Вишеньки під Києвом. Попри те, що в Україні триває війна, шоумен і його дружина вірять в перемогу і хочуть жити й працювати в нашій країні.

Як виглядає котеджне містечко, скільки коштують там будинки і готові проекти під забудову - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Нашому будинку - бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо - майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш Дім добудувати, а ремонт - доробити", - написав Остапчук в Instagram.

Разом з дружиною вони приїхали навідати майбутнє житло, будівництво якого було перервано через війну.

"Незважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ!" - додав Володимир і уточнив, що наразі він шукає українських виробників будматеріалів і готовий розглядати пропозиції.

Дивіться нижче на фото, як виглядає будинок Остапчука та котеджне містечко:

Скріншот

Володимир Остапчук з дружиною Христиною почали зводити будинок у червні минулого року.

"Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі кімнати для моїх дітей і нашого з Христиною малюка - ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про яку я мріяв все життя", - планував телеведучий.

Що відомо про"Золоче Прованс"

Розробники концепту котеджного містечка позиціонують його, як "Життя на курорті".

"Екологічно чиста, мальовнича місцевість села Вишеньки, Бориспільського району, в оточенні природних озер і лугів, 9 км до Києва, 15 км до міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP)", - йдеться в описі.

Тут пропонуються котеджі класу "Комфорт", "Преміум", "Ексклюзив". У продажу є готові будинки і проекти під забудову зі знижкою 10%

Пропонується розстрочка 0%, перший внесок від 30%, на 2 роки. Вартість - від 200 тисяч доларів.

Скріншот: zoloche-provence.kiev.ua

Нагадаємо, що Христина Горняк - друга дружина Володимира Остапчука. Про розставання з Оленою Войченко стало відомо в жовтні 2019 року. Вони прожили разом 12 років та виховують двох дітей.

Вже скоро шоумен оголосив про стосунки з Христиною Горняк, вони швидко з'їхалися і оголосили про одруження у серпні 2020-го. У жовтні цього ж року вони побралися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Остапчук