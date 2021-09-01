Остапчук неожиданно воссоединился с бывшей женой: что их объединило

Владимир Остапчук с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Моя второклассница", - подписал фото с дочерью Остапчук.

Дочь Владимира Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На фото он держит дочь возле школы.

Владимир Остапчук с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кроме того, в сторис Остапчук показал и экс-жену. Они вместе ходили по кабинетам, когда учительница показывала школу. После этого Елена села на возле школы и делала селфи с дочерью.

Скриншот с Instagram

Новая супруга телеведущего Кристина Горняк прокомментировала фото мужа с его дочерью.

"Так приятно на сердце, что вы вместе сегодня. Папа рядом в значимые дни - это так важно!" - написала она.

Отметим, что у Остапчука с бывшей женой двое детей - дочь Эмилия (2013) и сын Эван (2018). С новой супругой у них пока детей нет.