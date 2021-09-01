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Остапчук неожиданно воссоединился с бывшей женой: что их объединило

Автор: Роман Мирончук

Владимир Остапчук не прекращает враждовать со своей бывшей женой Еленой Войченко. Тем не менее пара идет на примирение ради своих детей. Они вместе отвели сегодня в школу общую дочь Эмилию. Девочка уже пошла во второй класс.

Об этом украинский телеведущий рассказал в Instagram.

Владимир Остапчук с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Моя второклассница", - подписал фото с дочерью Остапчук.

Дочь Владимира Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На фото он держит дочь возле школы.

Владимир Остапчук с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кроме того, в сторис Остапчук показал и экс-жену. Они вместе ходили по кабинетам, когда учительница показывала школу. После этого Елена села на возле школы и делала селфи с дочерью.

Скриншот с Instagram

Новая супруга телеведущего Кристина Горняк прокомментировала фото мужа с его дочерью.

"Так приятно на сердце, что вы вместе сегодня. Папа рядом в значимые дни - это так важно!" - написала она.

Отметим, что у Остапчука с бывшей женой двое детей - дочь Эмилия (2013) и сын Эван (2018). С новой супругой у них пока детей нет.

Напомним, Остапчук вместе с Кристиной Горняк побывал в Греции, где пообнимался и отужинал с известным российским певцом Филиппом Киркоровым.

Позже жена Остапчука рассказала подробности семейного ужина с Филиппом Бедросовичем. По ее словам, Остапчук общался до этого с певцом только в сети. А в Греции они узнали, что поселились на отдыхе недалеко друг от друга и решили поужинать.

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КиевВладимир Остапчук