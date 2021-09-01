Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

Володимир Остапчук не припиняє ворогувати зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко. Проте пара йде на примирення заради своїх дітей. Вони разом відвели сьогодні в школу спільну дочку Емілію. Дівчинка вже пішла до другого класу.
Про це український телеведучий розповів у Instagram.
Володимир Остапчук з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"Моя другокласниця", - підписав фото з дочкою Остапчук.
Дочка Володимира Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
На фото він тримає дочку біля школи.
Володимир Остапчук з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Крім того, в сторіс Остапчук показав і екс-дружину. Вони разом ходили по кабінетах, коли вчителька показувала школу. Після цього Олена сіла на біля школи і робила селфі з дочкою.
Скріншот з Instagram
Нова дружина телеведучого Христина Гірник прокоментувала фото чоловіка з його дочкою.
"Так приємно на серці, що ви разом сьогодні. Тато поруч в значущі дні - це так важливо!" - написала вона.
Зазначимо, що у Остапчука з колишньою дружиною двоє дітей - дочка Емілія (2013) і син Еван (2018). З новою дружиною у них поки дітей немає.
Нагадаємо, Остапчук разом з Христиною Гірник побував у Греції, де пообнімався і повечеряв з відомим російським співаком Філіпом Кіркоровим.
Пізніше дружина Остапчука розповіла подробиці сімейної вечері з Філіпом Бедросовичем. За її словами, Остапчук спілкувався до цього зі співаком тільки в мережі. А в Греції вони дізналися, що оселилися на відпочинку недалеко один від одного і вирішили повечеряти.