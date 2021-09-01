Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

Володимир Остапчук з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Моя другокласниця", - підписав фото з дочкою Остапчук.

Дочка Володимира Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На фото він тримає дочку біля школи.

Володимир Остапчук з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім того, в сторіс Остапчук показав і екс-дружину. Вони разом ходили по кабінетах, коли вчителька показувала школу. Після цього Олена сіла на біля школи і робила селфі з дочкою.

Скріншот з Instagram

Нова дружина телеведучого Христина Гірник прокоментувала фото чоловіка з його дочкою.

"Так приємно на серці, що ви разом сьогодні. Тато поруч в значущі дні - це так важливо!" - написала вона.

Зазначимо, що у Остапчука з колишньою дружиною двоє дітей - дочка Емілія (2013) і син Еван (2018). З новою дружиною у них поки дітей немає.