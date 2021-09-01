Остапчук неожиданно воссоединился с бывшей женой: что их объединило
Владимир Остапчук не прекращает враждовать со своей бывшей женой Еленой Войченко. Тем не менее пара идет на примирение ради своих детей. Они вместе отвели сегодня в школу общую дочь Эмилию. Девочка уже пошла во второй класс.
Об этом украинский телеведущий рассказал в Instagram.
Владимир Остапчук с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"Моя второклассница", - подписал фото с дочерью Остапчук.
Дочь Владимира Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
На фото он держит дочь возле школы.
Владимир Остапчук с дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Кроме того, в сторис Остапчук показал и экс-жену. Они вместе ходили по кабинетам, когда учительница показывала школу. После этого Елена села на возле школы и делала селфи с дочерью.
Скриншот с Instagram
Новая супруга телеведущего Кристина Горняк прокомментировала фото мужа с его дочерью.
"Так приятно на сердце, что вы вместе сегодня. Папа рядом в значимые дни - это так важно!" - написала она.
Отметим, что у Остапчука с бывшей женой двое детей - дочь Эмилия (2013) и сын Эван (2018). С новой супругой у них пока детей нет.
Напомним, Остапчук вместе с Кристиной Горняк побывал в Греции, где пообнимался и отужинал с известным российским певцом Филиппом Киркоровым.
Позже жена Остапчука рассказала подробности семейного ужина с Филиппом Бедросовичем. По ее словам, Остапчук общался до этого с певцом только в сети. А в Греции они узнали, что поселились на отдыхе недалеко друг от друга и решили поужинать.