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Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

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Київ , Середа 01 вересня 2021 22:39
Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Роман Мирончук

Володимир Остапчук не припиняє ворогувати зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко. Проте пара йде на примирення заради своїх дітей. Вони разом відвели сьогодні в школу спільну дочку Емілію. Дівчинка вже пішла до другого класу.

Про це український телеведучий розповів у Instagram.

Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

Володимир Остапчук з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Моя другокласниця", - підписав фото з дочкою Остапчук.

Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

Дочка Володимира Остапчука (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На фото він тримає дочку біля школи.

Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

Володимир Остапчук з дочкою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Крім того, в сторіс Остапчук показав і екс-дружину. Вони разом ходили по кабінетах, коли вчителька показувала школу. Після цього Олена сіла на біля школи і робила селфі з дочкою.

Остапчук несподівано возз'єднався з колишньою дружиною: що їх об'єднало

Скріншот з Instagram

Нова дружина телеведучого Христина Гірник прокоментувала фото чоловіка з його дочкою.

"Так приємно на серці, що ви разом сьогодні. Тато поруч в значущі дні - це так важливо!" - написала вона.

Зазначимо, що у Остапчука з колишньою дружиною двоє дітей - дочка Емілія (2013) і син Еван (2018). З новою дружиною у них поки дітей немає.

Нагадаємо, Остапчук разом з Христиною Гірник побував у Греції, де пообнімався і повечеряв з відомим російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Пізніше дружина Остапчука розповіла подробиці сімейної вечері з Філіпом Бедросовичем. За її словами, Остапчук спілкувався до цього зі співаком тільки в мережі. А в Греції вони дізналися, що оселилися на відпочинку недалеко один від одного і вирішили повечеряти.

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Київ Володимир Остапчук
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