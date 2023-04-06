Остапа Ступку арештували. З'явилося фото з суду над актором

Вирок суду для Остапа Ступки

За рішенням суду, Остап Ступка не може покидати дім з 22:00 до 06:00 до 5 червня включно. Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.

Сам Ступка називає ДТП у нетверезому стані "фатумом".

Остап Ступка в залі судового засідання

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", - сказав актор у залі суду.

У суді актор сказав, що його "занесло в сторону", а проходити тест на алкоголь відмовлявся, бо йому не сподобався лікар.

За скоєну аварію Остапу Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

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У вигляді покарання він може отримати три роки обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем на термін від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що 4 квітня о 23:15 в Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі відомого українського актора Остапа Ступки.

У стані алкогольного сп'яніння він наїхав на легковик Mitsubishi, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.