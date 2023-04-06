Остапа Ступку арештували. З'явилося фото з суду над актором

Український актор Остап Ступка отримав запобіжний захід за скоєння ДТП у центрі Києва. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За аварію актору може загрожувати позбавлення волі до трьох років.
Про це йдеться на сайті "Суспільного".
За рішенням суду, Остап Ступка не може покидати дім з 22:00 до 06:00 до 5 червня включно. Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.
Сам Ступка називає ДТП у нетверезому стані "фатумом".
Остап Ступка в залі судового засідання
"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", - сказав актор у залі суду.
У суді актор сказав, що його "занесло в сторону", а проходити тест на алкоголь відмовлявся, бо йому не сподобався лікар.
За скоєну аварію Остапу Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.
Акторові обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту
У вигляді покарання він може отримати три роки обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем на термін від трьох до п'яти років.
Нагадаємо, що 4 квітня о 23:15 в Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі відомого українського актора Остапа Ступки.
У стані алкогольного сп'яніння він наїхав на легковик Mitsubishi, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Раніше ми детально розповіли про обставини, за яких сталася аварія, спровокована Остапом Ступкою.