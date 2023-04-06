Остапа Ступку арестовали. Появилось фото из суда над актером

Украинский актер Остап Ступка получил меру пресечения за совершение ДТП в центре Киева. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За аварию актеру может грозить лишение свободы до трех лет.
Об этом говорится на сайте "Суспільного".
По решению суда Остап Ступка не может покидать дом с 22:00 до 06:00 до 5 июня включительно. Полное определение суд объявит 11 апреля.
Сам Ступка называет ДТП в нетрезвом состоянии "фатумом".
Остап Ступка в зале судебного заседания
"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", - сказал актер в зале суда.
В суде актер сказал, что его "занесло в сторону", а проходить тест на алкоголь отказывался, потому что ему не понравился врач.
За совершенную аварию Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении преступления, а именно о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Актеру избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста
В виде наказания он может получить три года ограничения свободы с лишением права водить автомобиль на срок от трех до пяти лет.
Напомним, что 4 апреля в 23:15 в Голосеевском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием известного украинского актера Остапа Ступки.
В состоянии алкогольного опьянения он наехал на легковушку Mitsubishi, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести.
Ранее мы подробно рассказали об обстоятельствах, при которых произошла авария, спровоцированная Остапом Ступкой.