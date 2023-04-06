Остапа Ступку арестовали. Появилось фото из суда над актером

Приговор суда для Остапа Ступки

По решению суда Остап Ступка не может покидать дом с 22:00 до 06:00 до 5 июня включительно. Полное определение суд объявит 11 апреля.

Сам Ступка называет ДТП в нетрезвом состоянии "фатумом".

Остап Ступка в зале судебного заседания

"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", - сказал актер в зале суда.

В суде актер сказал, что его "занесло в сторону", а проходить тест на алкоголь отказывался, потому что ему не понравился врач.

За совершенную аварию Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении преступления, а именно о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Актеру избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

В виде наказания он может получить три года ограничения свободы с лишением права водить автомобиль на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что 4 апреля в 23:15 в Голосеевском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием известного украинского актера Остапа Ступки.

В состоянии алкогольного опьянения он наехал на легковушку Mitsubishi, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести.