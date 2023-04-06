Остапа Ступку арештували. З'явилося фото з суду над актором

Український актор Остап Ступка отримав запобіжний захід за скоєння ДТП у центрі Києва. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За аварію актору може загрожувати позбавлення волі до трьох років.

Про це йдеться на сайті "Суспільного".

Вирок суду для Остапа Ступки

За рішенням суду, Остап Ступка не може покидати дім з 22:00 до 06:00 до 5 червня включно. Повну ухвалу суд оголосить 11 квітня.

Сам Ступка називає ДТП у нетверезому стані "фатумом".

Остап Ступка в залі судового засідання

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", - сказав актор у залі суду.

У суді актор сказав, що його "занесло в сторону", а проходити тест на алкоголь відмовлявся, бо йому не сподобався лікар.

За скоєну аварію Остапу Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Акторові обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

У вигляді покарання він може отримати три роки обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем на термін від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що 4 квітня о 23:15 в Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі відомого українського актора Остапа Ступки.

У стані алкогольного сп'яніння він наїхав на легковик Mitsubishi, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.