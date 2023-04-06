Остапа Ступку арестовали. Появилось фото из суда над актером

Украинский актер Остап Ступка получил меру пресечения за совершение ДТП в центре Киева. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За аварию актеру может грозить лишение свободы до трех лет.

Об этом говорится на сайте "Суспільного".

Приговор суда для Остапа Ступки

По решению суда Остап Ступка не может покидать дом с 22:00 до 06:00 до 5 июня включительно. Полное определение суд объявит 11 апреля.

Сам Ступка называет ДТП в нетрезвом состоянии "фатумом".

Остап Ступка в зале судебного заседания

"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", - сказал актер в зале суда.

В суде актер сказал, что его "занесло в сторону", а проходить тест на алкоголь отказывался, потому что ему не понравился врач.

За совершенную аварию Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении преступления, а именно о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Актеру избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

В виде наказания он может получить три года ограничения свободы с лишением права водить автомобиль на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что 4 апреля в 23:15 в Голосеевском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием известного украинского актера Остапа Ступки.

В состоянии алкогольного опьянения он наехал на легковушку Mitsubishi, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Пострадавший находится в больнице с травмами разной степени тяжести.