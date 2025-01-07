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Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США

Вівторок 07 січня 2025 17:10
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Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США Дмитро Ступка (фото: instagram.com/stupka777)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Дмитро Ступка висловився про складність життя в США, куди він переїхав ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку проєкту "Українці в США".

Так, зі слів знаменитості, переїзд до Америки дуже змінив його життя.

“Кардинально вплинув. моє життя ніколи тепер не буде як колись..», - поділився Дмитро.

Основною причиною переїзду актора за кордон, зізнався він, стала його донька Богдана, яка також проживає у США.

Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США

Дмитро Ступка з донькою (фото: instagram.com/stupka777)

Відомо, що вона разом із батьком та матір’ю, блогеркою Поліною Логуновою, опинилася в Америці ще у 2021 році і з того часу не поверталася в Україну. Ступка також залишився за кордоном разом із сім’єю.

На запитання, як проходить його звичайний день в США, відповів, що у цій країні таких днів нема.

"Ти постійно бігаєш за грошима, так як тут дуже великі витрати. щоб жити в США, треба дуже багато працювати", - пояснив артист.

Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США

Дмитро Ступка (фото: instagram.com/ukrainians_in_the_usa)

Зазначимо, що в у штатах Дмитро шукав різні способи заробітку. Зокрема, він спробував себе у роботі в компанії, яка займається перевезенням і зберіганням речей під час переїздів. Однак через проблеми зі здоров’ям пішов звідти вже в перший день.

Нагадаємо, одразу після переїзду Ступка розлучився зі своєю дружиною Поліною Логуновою. Екс-подружжя було у шлюбі 6 років.

Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США

Дмитро Ступка і Поляна Логунова (фото: instagram.com/stupka777)

Поліна не стала називати точну причину розставання, проте сказала, що із колишнім обранцем вони "не зійшлися характерами". За словами стилістки, вони перестали жити разом, і невдовзі після цього вона зустріла іншого чоловіка, якого покохала.

У 2023-му він розсекретив свою нову обраницю - виконавицю Юлію Калабішко, яка більш відома під псевдонімом Barabanovа. Жінка має сина Марка який з'явився у період її попередніх стосунків.

Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США

Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя у США

Дмитро Ступка з коханою (фото: instagram.com/stupka777)

До слова, зірка "Кварталу" вперше показала свого коханого.

Також Руслана розчулила рідкісними фото зі своєю мамою.

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