Остап Ступка впервые раскрыл детали развода с младшей на 20 лет экс-женой

57-летний украинский актер театра и кино Остап Ступка впервые поделился подробностями разрыва с четвертой женой Дариной, которая моложе его на 20 лет.

Как известно, экс-супруги были вместе с 2014 года. Дарина держалась в стороне от публичности, не общалась с журналистами, и о ней почти нет никакой информации.

Можно предположить, что развод пары состоялся в 2024-м, ведь в том же году артист перестал скрывать новый роман с театроведом Маргаритой Ткач, младшей от него на 35 лет.

Остап Ступка с Маргаритой Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Отвечая на вопрос о причинах разрыва с бывшей, Ступка признался, что у Дарины несколько лет назад в семье произошла трагическая история, которая повлияла в дальнейшем на их отношения.

"Два года назад в довольно молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья. Как-то мама рассказывала мне, что видела по телевизору историю одного человека, у которого было восемь браков. И говорит: все жены между собой общаются, приезжают к нему на праздники", - поделился Остап.

Остап Ступка с четвертой женой (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)

А вот собрать вместе всех четырех жен, говорит артист, он бы не рискнул.

Напомним, впервые мужчина женился в 18 лет на Татьяне Каплиной. Пара прожила вместе недолго, но на свет успел появиться сын Дмитрий. Далее Остап женился на балерине Татьяне, но через 2 года они развелись. С Ириной мужчина задержался почти на полтора десятилетия. В третьем браке родились двое детей - Богдан и Устина.