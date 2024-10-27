"Я готовий". Амадор Лопес заговорив про усиновлення дитини

Відомий хореограф і співак Амадор Лопес зізнався, що відчуває себе дуже самотнім. Він готовий до сімейного життя, а також усиновлення дитини.

Про це він повідомив в інтерв’ю для програми "33 питання" на Люкс ФМ, пише РБК-Україна (проект Styler).

Так, зі слів артиста, він не може побудувати міцні стосунки, бо втратив довіру до людей.

Втім, Амадор не приховує: мріє створити міцну родину, а також усиновити дитину. До цього кроку хореограф внутрішньо готовий.

"По-перше, я хочу купити квартиру, щоб у мене був мій дім, і хочу дружину, яка буде любити мене і буде любити це неймовірну дитину", - поділився Лопес.

Також він відповів, що ще, на його думку, заважає йому побудувати якісні і довгі стосунки.

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

"А мені здається, що це не тільки мене стосується. Якщо ти помітив, у шоу-бізнесі постійно самотні люди, незважаючи на те, що може бути, типу, все дуже класно, любов, дружина, чоловік, все одно потім потрібно обрирати: або ти працюєш у шоу-бізнесі або ти будуєш родину", - сказав артист.

Cьогодні, каже Амадор, йому дуже важко знайти другу половинку. Однак він не полишає спроб зробити це. Наприклад, зареєструвався на сайті для знайомств.

“Я майже не буваю у Києві, я постійно знаходжуся на гастролях. Я майже нікуди не ходжу, а коли ходжу, тільки до своїх друзів, щоб отримати ход трішки енергію. І я навіть хочу тобі сказати, що я створив сторінку у Tinder. Але я почав спілкуватися з людьми і зрозумів, що це не моє. Краще особисто познайомитися", - поділився танцівник.

Що відомо про особисте життя Амадора Лопеса

Хореограф був одружений з українкою Світланою Шпилєвою. Їхній шлюб тривав вісім років, після чого пара вирішила розлучитися. Вважається, що причиною розриву стали творчі амбіції обох партнерів.

Подружжя зосередилося на розвитку своїх кар'єр, що призвело до поступового охолодження почуттів. Лопес визнавав, що дуже шкодує про відсутність спільних дітей.