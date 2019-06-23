Остановите планету: откровенные фото Лободы повергли фанов в шок

Лобода вызвала неоднозначную реакцию у пользователей
Светлана Лобода опубликовала в соцсети снимки, на которых она позирует со своей командой в весьма откровенных нарядах с большим декольте. Соответствующую запись исполнительница разместила в Instagram.
"Вернулась домой! Девушки идут на концерт", - лаконично подписала кадры Лобода. К слову, на фото они позируют в откровенных боди серебристого цвета.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Комментаторы неоднозначно восприняли наряд исполнительницы, хотя большинству он пришелся по вкусу. Некоторые отметили, что Лобода пытается выглядеть как популярная американская певица:
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Лободу упрекнули в лишнем весе и предложили заняться спортом.
Ранее любовник Лободы Тилль Линдеманн избил надоедливого фаната.
Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.