Зупиніть планету: відверті фото Лободи шокували фанів

Світлана Лобода опублікувала у соцмережі знімки, на яких вона позує зі своєю командою в досить відвертих вбраннях з великим декольте. Відповідний запис виконавиця розмістила в Instagram.

"Повернулася додому! Дівчата йдуть на концерт", - лаконічно підписала кадри Лобода. До речі, на фото вони позують у відвертих боді сріблястого кольору.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Коментатори неоднозначно сприйняли вбрання виконавиці, хоча більшості він припав до смаку. Деякі зазначили, що Лобода намагається виглядати як популярна американська співачка:

Зупиніть планету, я зійду.

Чудова!

Які ви красиві.

Під Бейонсе косить.

Сто раз переглянула цей ваш виступ. Ви фантастично талановиті і сексуальні.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лободу дорікнули за зайву вагу та запропонували зайнятися спортом.

Раніше коханець Лободи Тілль Ліндеманн побив докучливого фаната.

Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.