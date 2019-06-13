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Занимайтесь спортом: Лободу упрекнули в лишнем весе

STYLERПерсоны    13.06.2019 - 09:16
Занимайтесь спортом: Лободу упрекнули в лишнем весе
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода на корточках вызвала споры в сети

Светлана Лобода поделилась с подписчиками новым снимком, на котором она в странной позе сверкнула бюстом, вызвав споры в сети. Соответствующая публикация размещена в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница предстала в стильном спортивном костюме с леопардовым принтом и оригинальных очках, которые дополнили ее образ.

Занимайтесь спортом: Лободу упрекнули в лишнем весеСветлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

На этот раз подписчики разделились на два лагеря. Кто-то в очередной раз восхитился необычным образом Лободы, а кому-то наряд показался полной безвкусицей. Кроме того, фаны не упустили возможности подколоть певицу за странную позу. Некоторые даже углядели у исполнительницы лишние кило:

  • Занимайтесь спортом.
  • Света, ты как гопник.
  • Леди-гопник.
  • Приблатненная Лобода.
  • Ошалевшая.
  • Зачем вообще делать такую хрень... У кого-то времени вагон?
  • Тарзана мне напомнила этой фотокарточкой.

Занимайтесь спортом: Лободу упрекнули в лишнем весе

Светлана Лобода (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что любовник Лободы Тилль Линдеманн избил надоедливого фаната.

Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.

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