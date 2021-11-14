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Зупинить випадання волосся і прискорить зростання: вчені назвали аптечний засіб за 50 грн

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Неділя 14 листопада 2021 22:22
Зупинить випадання волосся і прискорить зростання: вчені назвали аптечний засіб за 50 грн Фото: вчені назвали дешевий аптечний засіб від випадання волосся (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Випадання волосся впливає на рівень впевненості в собі. Люди часто знаходяться в пошуку новітнього і найкращого засобу для боротьби із цією проблемою. Але, натуральний засіб завжди буде кращим варіантом, яким до того ж можна скористатися вдома.

Про це повідомляє британське видання Express.

Розмарин - кулінарна і лікувальна рослина, що росте в Середземноморському регіоні, де його століттями додавали в їжу і використовували в медицині.

Крім того, масло розмарину багате антиоксидантами, що володіють протизапальними властивостями.

В останні роки було багато досліджень, в яких говорилося про те, що масло розмарину можна використовувати для прискорення росту волосся і навіть для запобігання їх випадання.

Як приготувати масло розмарину в домашніх умовах

Візьміть дві столові ложки розмарину і змішайте з п'ятьма столовими ложками жожоба або кокосового масла.

Рекомендується використовувати масло жожоба, а не кокосове масло, оскільки останнє, як відомо, забиває частинки.

Суміш можна перелити в стакан з кришкою і поставити в киплячу воду.

Цей метод також можна використовувати з маслом з виноградних кісточок.

Нагадаємо, експерти назвали дешевий засіб, який прискорить зростання вашого волосся.

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