UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутника

Супермісяць востаннє зійшов у цьому році (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

29 вересня зійшов останній супермісяць у цьому році. Супутник перебуває максимально близько до Землі, тому виглядає більшим, ніж зазвичай.

РБК-Україна (проект Styler) зібрала унікальні фото останнього супермісяця у цьому році.

При підготовці публікації використали матеріал Sciencealert, Facebook.

Чим унікальне це явище

У цьому році було чотири супермісяці поспіль: один припав на липень, два - на серпень, а тепер останній - на вересень.

Супермісяць спостерігається, коли супутник нашої планети перебуває в перигеї або поблизу перигею, тобто в точці, коли він найближче до Землі на своїй орбіті. У повні Місяць знаходиться на відстані 363 396 км від Землі.

Супермісяць на третину яскравіший та виглядає на 14% більшим, ніж зазвичай. Саме тому він особливо красивий на нічному небі. Через свою яскравість іноді його ще називають "вогненним".

Найкраще за ним спостерігати, перебуваючи подалі від вогнів міста чи штучного освітлення. Також важливо, щоб на небі не було хмар.

Українці масово діляться фото супермісяця

У соцмережах українці почали активно викладати фото супермісяця із позначкою міста, у якому зняли кадри.

Зазначимо, що наступного року очікують лише два супермісяці - 18 вересня і 17 жовтня. Тож доведеться чекати майже рік, щоб полюбуватись цим унікальним явищем. 

Останній супермісяць цього року (фото: Facebook.com/Виктория Шереметьева) 

Супермісяць 29 вересня (фото: Facebook.com/Лариса Петрикова)

Супермісяць у Луцьку (фото: Facebook.com/Юрій Фетисов)

Супермісяць у Києві (фото: Павло Гусєв)

Супермісяць у Житомирі (фото: Ludmila Vrublewskaya)

Супермісяць 29 вересня (фото: Михайло Кузнецов)

Супермісяць у Києві (фото: Facebook.com/Вера Денисенко)

 

Раніше ми писали про унікальний блакитний супермісяць, яким могли любуватись українці.

Читайте також про те, що вперше NASA доставить зразки астероїда на Землю.

Читайте РБК-Україна в Google News