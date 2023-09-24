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Вперше в історії NASA доставила на Землю зразки з астероїду

Неділя 24 вересня 2023 20:52
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Вперше в історії NASA доставила на Землю зразки з астероїду Фото: NASA доставила на Землю зразки з астероїда (twitter.com/NASA)
Автор: Валерія Поліщук

Зонд OSIRIS-REx американської космічної агенції NASA зі зразком астероїда Бенну приземлився на військовому полігоні для випробувань і тренувань у штаті Юта. Це вперше, коли США доставили каміння і пил з астероїда на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

Радіолокаційні дані, отримані з полігону в штаті Юта, підтвердили, що капсула увійшла в атмосферу Землі, як і планувалося.

Після входу в атмосферу розкрився парашут "дрога" - менший із двох парашутів на борту капсули, який допоміг забезпечити стійкість, а потім відокремився від капсули. Основний парашут розкрився і загальмував капсулу від гіперзвукової швидкості до швидкості близько 11 миль/год до моменту торкання землі.

Докладніше про місію

Астероїд Бенну був виявлений у 1999 році. Дослідники вважають, що він є древнім кам'яновугільним або вуглецевим астероїдом і в його породі збереглися частини хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому, під час зародження планет і Сонця.

Вчені припускають, що вивчення зразків астероїда Бенну дасть змогу краще зрозуміти зародження Сонячної системи.

Зонд OSIRIS-REx вперше наблизився до астероїда 2018 року.

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NASA Астероїд
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