Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутника

29 сентября сошла последняя суперлуна в этом году. Спутник находится максимально близко к Земле, поэтому выглядит больше, чем обычно.
РБК-Украина (проект Styler) собрала уникальные фото последней суперлуны в этом году.
При подготовке публикации был использован материал Sciencealert, Facebook.
В этом году было четыре суперлуны подряд: одна была в июле, два - в августе, а теперь последняя - в сентябре.
Суперлуна наблюдается, когда спутник нашей планеты находится в перигее или близ перигея, то есть в точке, когда он ближе всего к Земле на своей орбите. В полнолуние Луна находится в 363 396 км от Земли.
Суперлуна на треть ярче и выглядит на 14% больше, чем обычная. Именно поэтому она особенно красива на ночном небе. Из-за своей яркости иногда ее еще называют "огненной".
Лучше всего за ней наблюдать, находясь подальше от огней города или штучного освещения. Также важно, чтобы на небе не было туч.
В соцсетях украинцы начали активно выкладывать фото суперлуны, указывая город, в котором сняли кадры.
Отметим, что в следующем году ожидают всего две суперлуны - 18 сентября и 17 октября. Так что придется ждать почти год, чтобы полюбоваться этим уникальным явлением.
Раньше мы писали об уникальной голубой суперлуне, которой могли любоваться украинцы.
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