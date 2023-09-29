Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутника

Чем уникально это явление

В этом году было четыре суперлуны подряд: одна была в июле, два - в августе, а теперь последняя - в сентябре.

Суперлуна наблюдается, когда спутник нашей планеты находится в перигее или близ перигея, то есть в точке, когда он ближе всего к Земле на своей орбите. В полнолуние Луна находится в 363 396 км от Земли.

Суперлуна на треть ярче и выглядит на 14% больше, чем обычная. Именно поэтому она особенно красива на ночном небе. Из-за своей яркости иногда ее еще называют "огненной".

Лучше всего за ней наблюдать, находясь подальше от огней города или штучного освещения. Также важно, чтобы на небе не было туч.

Украинцы массово делятся фото суперлуны

В соцсетях украинцы начали активно выкладывать фото суперлуны, указывая город, в котором сняли кадры.

Отметим, что в следующем году ожидают всего две суперлуны - 18 сентября и 17 октября. Так что придется ждать почти год, чтобы полюбоваться этим уникальным явлением.

Последняя суперлуна этого года (фото: Facebook.com/Виктория Шереметьева)

Суперлуна 29 сентября (фото: Facebook.com/Лариса Петрикова)

​​​​​​​Суперлуна в Луцке (фото: Facebook.com/Юрій Фетисов)

Суперлуна в Киеве (фото: Павел Гусев)

Суперлуна в Житомире (фото: Ludmila Vrublewskaya)

Суперлуна 29 сентября (фото: Михаил Кузнецов)

Суперлуна в Киеве (фото: Facebook.com/Вера Денисенко)