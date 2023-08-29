Бликитний супермісяць в останній день літа. Який потужний ритуал допоможе вам виконати заповітне бажання

В останній день серпня на нас чекає унікальна Повня - Блакитний Місяць. Цей Повний Місяць збігається з супермісяцем, а це явище буває не часто - раз на кілька років. Цього року серпень став унікальним місяцем, в якому відразу два Повні.

Які існують заборони на Повний місяць у серпні і який ритуал допоможе виконати заповітне бажання - читайте у матеріалі Styler.

Повний місяць та Супермісяць

Супермісяць - це явище, при якому Місяць знаходиться в максимальній близькості до Землі й через це він здається набагато більшим у розмірах і яскравішим. 31 серпня Місяць перебуватиме від 357,1 тисячі км від Землі та покаже найсильніший показник за весь 2023 рік - на 7% більше у розмірах і на 14% яскравіше, ніж зазвичай.

Варто зазначити, що попри свою назву, Місяць не стане з блакитним відливом. Ще у такого Повного місяця є й інше значення - "зайва" Повня, оскільки зазвичай кількість повних місяців збігається з кількістю місяців на рік. Але місячний цикл становить 29,5 днів, а чи не 30-31. Тому небесне світило проходить 12 циклів за 354 дні й через це раз на 2-3 роки з'являється зайвий Повний місяць.

Спостерігати за Місяцем варто далеко від міста та його вогнів, на відкритій місцевості та в суху ясну погоду. Найчарівніший вигляд буде в ніч на 31 серпня - у моменти сходу та заходу Місяця. Повня настане о 03:35 за київським часом.

Що потрібно робити в таку Повню

Цей період найбільш сприятливий для творчих людей та сприяє максимальному розкриттю таланту. 31 серпня стане найвдалішим днем літа для художників, письменників, фотографів, поетів та музикантів.

Цього дня Всесвіт може посилати людям важливі знаки та єдине, що потрібно - їх побачити та правильно витлумачити. Інтуїція цього дня загостриться максимально і, якщо налаштується на потік інформації, можна отримати багато важливого і потрібного.

Усі починання 31 серпня стануть успішними та прибутковими. А ще - з'явиться неймовірне натхнення, тож варто записувати всі ідеї, які спадають на думку. Навіть найфантастичніші та божевільні.

Оскільки Повний місяць відбудеться у знаку Риби - романтичному і ніжному представнику зодіакального сузір'я, то варто очікувати якихось сюрпризів в особистій сфері. Спробуйте цей день присвятити близьким людям, проведіть вечір у колі коханих та друзів.

Не варто у цей день стримувати свої емоції та почуття, особливо якщо вам хочеться виговоритися чи покричати. Все, що вас мучить усередині, має вийти назовні.

31 серпня може статися те, чого ви зовсім не очікували. Наприклад, доленосна зустріч чи рідкісний успіх у чомусь. Найсміливіші бажання можуть стати реальністю, а неможливе – можливим. Найсильніше Повний місяць на собі відчують Риби, Рак і Скорпіон.

Що не можна робити під час Блакитного Місяця

Оскільки ця Повня "зайва", остерігайтеся приймати важливі рішення, пов'язані з закінченням роботи, розривом стосунків. Не ставте крапок, не обривайте зв'язки.

Повня майже завжди несе емоційну нестабільність, тому всі важливі розмови, з'ясування стосунків та складні переговори відкладете на кілька днів.

Будьте обережні у будь-якій конфліктній ситуації, оскільки ваші слова чи дії можуть бути неправильно витлумачені, передані третім особам у сильно перекрученому вигляді. А ще - невелика сварка може затягтись на тривалий час.

Не рекомендується займатися землею – сіяти, садити, удобрювати ґрунт. Проявіть обережність на дорозі та при взаємодії з технікою.

Не варто кардинально змінювати імідж та зачіски. А ще - витрачати гроші у великій кількості, позичати, давати у борг.

Потужні ритуали для виконання бажань

Двері. Якщо ви втомилися від подій, які відбуваються зараз навколо вас або опинилися на роздоріжжі, можна символічно вийти в бажану реальність. Для цього вам знадобляться будь-які двері. Уявіть, що місце, в якому ви зараз - це те, що ви хочете залишити. А за дверима - та реальність, у яку нам потрібно. Нову реальність потрібно всю продумати до дрібниць – запахи, звуки, кольори.

Далі своїми словами формулюйте запит - "з такої ситуації я переходжу в таку", повторіть три рази для закріплення і проходьте через двері. Дуже важливий момент - ви не повинні більше ніколи проходити через вибрані двері, інакше знову повернетесь до минулого.

Взуття. Купуйте в Повний місяць нову пару взуття і попросіть її, щоб вона привела вас найкращим і безпечним шляхом до наміченої мети. І носіть її після цього щодня. А старому взуттю дайте завдання вивести з вашого життя все непотрібне і закрити від вас неприємні дороги. Це допомагає в ситуації з хворобливими уподобаннями та при бажанні вийти із замкнутого кола.

Якщо ви хочете змінити місце проживання, то розташуйте взуття носками до дверей - це принесе довгоочікуваний від'їзд. Якщо хочете залишитися - поверніть носки взуття усередину приміщення.

Свічка. Засвітіть червону свічку і дивіться на полум'я хвилин 5, щоб ваші думки очистилися від сумнівів. Зосередьтеся на одному чи двох бажаннях. Більше не можна - концентрація почне падати.

Наповніть свої бажання сильними емоціями, заплющіть очі та уявіть весь спектр почуттів, пов'язаних з виконанням вашого бажання. Далі запишіть кожне бажання на окремому аркуші паперу, зробіть глибокий видих і піднесіть папір до полум'я, але не спалюйте. Дайте паперу нагрітися і відправити ваше посилання у Всесвіт.