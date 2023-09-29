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Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутника

П'ятниця 29 вересня 2023 21:43
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Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутника Супермісяць востаннє зійшов у цьому році (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

29 вересня зійшов останній супермісяць у цьому році. Супутник перебуває максимально близько до Землі, тому виглядає більшим, ніж зазвичай.

РБК-Україна (проект Styler) зібрала унікальні фото останнього супермісяця у цьому році.

При підготовці публікації використали матеріал Sciencealert, Facebook.

Чим унікальне це явище

У цьому році було чотири супермісяці поспіль: один припав на липень, два - на серпень, а тепер останній - на вересень.

Супермісяць спостерігається, коли супутник нашої планети перебуває в перигеї або поблизу перигею, тобто в точці, коли він найближче до Землі на своїй орбіті. У повні Місяць знаходиться на відстані 363 396 км від Землі.

Супермісяць на третину яскравіший та виглядає на 14% більшим, ніж зазвичай. Саме тому він особливо красивий на нічному небі. Через свою яскравість іноді його ще називають "вогненним".

Найкраще за ним спостерігати, перебуваючи подалі від вогнів міста чи штучного освітлення. Також важливо, щоб на небі не було хмар.

Українці масово діляться фото супермісяця

У соцмережах українці почали активно викладати фото супермісяця із позначкою міста, у якому зняли кадри.

Зазначимо, що наступного року очікують лише два супермісяці - 18 вересня і 17 жовтня. Тож доведеться чекати майже рік, щоб полюбуватись цим унікальним явищем.

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаОстанній супермісяць цього року (фото: Facebook.com/Виктория Шереметьева)

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаСупермісяць 29 вересня (фото: Facebook.com/Лариса Петрикова)

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаОстанній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаСупермісяць у Києві (фото: Павло Гусєв)

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаСупермісяць у Житомирі (фото: Ludmila Vrublewskaya)

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаОстанній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаСупермісяць 29 вересня (фото: Михайло Кузнецов)

Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутникаСупермісяць у Києві (фото: Facebook.com/Вера Денисенко)

Раніше ми писали про унікальний блакитний супермісяць, яким могли любуватись українці.

Читайте також про те, що вперше NASA доставить зразки астероїда на Землю.

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