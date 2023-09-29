Останній супермісяць у цьому році. Українці масово діляться ефектними фото супутника

29 вересня зійшов останній супермісяць у цьому році. Супутник перебуває максимально близько до Землі, тому виглядає більшим, ніж зазвичай.

Чим унікальне це явище

У цьому році було чотири супермісяці поспіль: один припав на липень, два - на серпень, а тепер останній - на вересень.

Супермісяць спостерігається, коли супутник нашої планети перебуває в перигеї або поблизу перигею, тобто в точці, коли він найближче до Землі на своїй орбіті. У повні Місяць знаходиться на відстані 363 396 км від Землі.

Супермісяць на третину яскравіший та виглядає на 14% більшим, ніж зазвичай. Саме тому він особливо красивий на нічному небі. Через свою яскравість іноді його ще називають "вогненним".

Найкраще за ним спостерігати, перебуваючи подалі від вогнів міста чи штучного освітлення. Також важливо, щоб на небі не було хмар.

Українці масово діляться фото супермісяця

У соцмережах українці почали активно викладати фото супермісяця із позначкою міста, у якому зняли кадри.

Зазначимо, що наступного року очікують лише два супермісяці - 18 вересня і 17 жовтня. Тож доведеться чекати майже рік, щоб полюбуватись цим унікальним явищем.

Останній супермісяць цього року (фото: Facebook.com/Виктория Шереметьева)

Супермісяць 29 вересня (фото: Facebook.com/Лариса Петрикова)

Супермісяць у Києві (фото: Павло Гусєв)

Супермісяць у Житомирі (фото: Ludmila Vrublewskaya)

Супермісяць 29 вересня (фото: Михайло Кузнецов)

Супермісяць у Києві (фото: Facebook.com/Вера Денисенко)