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Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутника

Пятница 29 сентября 2023 21:43
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Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутника Суперлуна в последний раз сошла в этом году (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

29 сентября сошла последняя суперлуна в этом году. Спутник находится максимально близко к Земле, поэтому выглядит больше, чем обычно.

РБК-Украина (проект Styler) собрала уникальные фото последней суперлуны в этом году.

При подготовке публикации был использован материал Sciencealert, Facebook.

Чем уникально это явление

В этом году было четыре суперлуны подряд: одна была в июле, два - в августе, а теперь последняя - в сентябре.

Суперлуна наблюдается, когда спутник нашей планеты находится в перигее или близ перигея, то есть в точке, когда он ближе всего к Земле на своей орбите. В полнолуние Луна находится в 363 396 км от Земли.

Суперлуна на треть ярче и выглядит на 14% больше, чем обычная. Именно поэтому она особенно красива на ночном небе. Из-за своей яркости иногда ее еще называют "огненной".

Лучше всего за ней наблюдать, находясь подальше от огней города или штучного освещения. Также важно, чтобы на небе не было туч.

Украинцы массово делятся фото суперлуны

В соцсетях украинцы начали активно выкладывать фото суперлуны, указывая город, в котором сняли кадры.

Отметим, что в следующем году ожидают всего две суперлуны - 18 сентября и 17 октября. Так что придется ждать почти год, чтобы полюбоваться этим уникальным явлением.

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаПоследняя суперлуна этого года (фото: Facebook.com/Виктория Шереметьева)

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаСуперлуна 29 сентября (фото: Facebook.com/Лариса Петрикова)

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаПоследняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутника​​​​​​​Суперлуна в Луцке (фото: Facebook.com/Юрій Фетисов)

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаПоследняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаСуперлуна в Киеве (фото: Павел Гусев)

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаСуперлуна в Житомире (фото: Ludmila Vrublewskaya)

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаПоследняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаСуперлуна 29 сентября (фото: Михаил Кузнецов)

Последняя суперлуна в этом году. Украинцы массово делятся эффектными фото спутникаСуперлуна в Киеве (фото: Facebook.com/Вера Денисенко)

Раньше мы писали об уникальной голубой суперлуне, которой могли любоваться украинцы.

Читайте также о том, что впервые NASA доставит образцы астероида на Землю.

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