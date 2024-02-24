Останній шанс. Ці чотири рослини обов'язково треба обрізати у лютому, аби вони були здоровими

Які рослини слід обрізати

За словами експерта з садівництва Джеймі Шеллі, у лютому варто попіклуватися про рослини, які називають живоплотами. Йдеться про вічнозелені кущі, з яких часто роблять живі огорожі.

В останні дні зими обов'язково обріжте:

Барбарис

Буксус (самшит)

Шуазія або Чойсія (мексиканський флердоранж Choisya ternata)

Лаванду.

"Вони, як правило, перебувають у стані спокою взимку і мають меншу ймовірність "кровити" - коли під час зрізання сік витікає з обрізаного зрізу, що спричиняє пошкодження рослин і робить їх більш вразливими до хвороб", - пояснює експерт.

Дочекайтеся, коли морози спадуть. І тоді починайте проводити обрізку. Саме так ви допоможете рослинам "прокинутися" навесні. Правильно обрізані кущі будуть тішити вас молодими гілками та не боятимуться хвороб.

"Обрізка допомагає прискорити ріст рослин протягом року, видаляючи мертві та хворі гілки та сприяючи формуванню нових і здорових пагонів", - додав експерт.