Последний шанс. Эти четыре растения обязательно нужно обрезать в феврале, чтобы они были здоровыми

Какие растения следует обрезать

По словам эксперта по садоводству Джейми Шелли, в феврале стоит позаботиться о растениях, которые называют живоплетами. Речь идет о вечнозеленых кустах, из которых часто делают живые изгороди.

В последние дни зимы обязательно обрежьте:

Барбарис

Буксус (самшит)

Шуазия или Чойсия (мексиканский флердоранж Choisya ternata)

Лаванду.

"Они, как правило, находятся в состоянии покоя зимой и могут не так сильно "кровить" - когда во время обрезки сок вытекает из обрезанного среза, что приводит к повреждению растений и делает их более уязвимыми к болезням", - объясняет эксперт.

Дождитесь, когда морозы спадут. И тогда начинайте проводить обрезку. Именно так вы поможете растениям "проснуться" весной. Правильно обрезанные кусты будут радовать вас молодыми ветвями и не боятся болезней.

"Обрезка помогает ускорить рост растений в течение года, удаляя мертвые и больные ветви и способствуя формированию новых и здоровых побегов", - добавил эксперт.