Останній шанс подолати прокрастинацію: 8 порад психолога, щоб стати суперпродуктивним

Напевно немає людини, яка б не відкладала свої справи "на пізніше". Такий стан називається прокрастинація - відкладання завдань або обов’язків на потім, навіть якщо вони важливі чи термінові. Цей стан критично знижує продуктивність і заважає досягненню поставлених цілей. Та вихід є.

Що таке прокрастинація і як з нею боротися

За словами психолога, дехто може прокрастинувати через страх невдачі або невпевненість у собі. Інші можуть відчувати стрес або перевантаженість завданнями, тому вони відкладають їх на потім. Також причиною прокрастинації може бути брак мотивації або відсутність зацікавленості у виконанні завдання тощо.

Насамперед, закликає психологиня, проведіть інвентаризацію власних думок та почуттів. Поставте собі питання: чому я прокрастиную, як часто це роблю, чого боюся, чого хочу уникнути.

І ось 8 порад, які допоможуть подолати прокрастинацію та зробити вашу роботу більш продуктивною.

Плануйте. Розпишіть кількість необхідних завдань і час на їхнє виконання. Поставте собі дедлайни, до яких потрібно завершити кожне завдання.

Розділяйте завдання на частини. Якщо завдання велике, розбийте його на маленькі кроки.

Зосередьтеся на важливому. Визначте пріоритетні завдання та спрямуйте на них свою увагу. Інші справи можна відкласти на потім.

Усуньте фактори, які відволікають. Встановіть таймер на короткий час і виконуйте роботу без перерви, зосередьтеся на завданні.

Нагороджуйте себе за виконання. Це можуть бути дрібні винагороди за кожне завдання, виконане вчасно.

Дотримуйтеся режиму праці та відпочинку. Спробуйте чергувати їх.

Використовуйте техніки управління часом. Наприклад, правило 2 хвилин (якщо виконання справи займе менш ніж 2 хвилини, потрібно виконати її одразу, щойно про неї подумали), техніка Помодоро (розбивати роботу на 30-хвилинні відрізки, з яких 25 хвилин - це робота, а 5 хвилин - відпочинок), метод матриці Ейзенхауера (ділити свої завдання на 4 частини: ті, що виконаєте насамперед, які відкладете на потім, котрі делегуєте, які відкинете).

Керуйте стресом. Використовуйте техніки релаксації та медитації для зменшення стресу, який може призвести до прокрастинації.

Використовуючи ці поради, ви зможете позбутися прокрастинації і стати більш продуктивними.

Також психологиня "СпівДія Хаб Харкова", що діє за підтримки HIAS і JFNA, радить користуватися планувальниками й кураторами часу, наприклад, Motivate Clock, LeaderTask та Pomodoro Timer.