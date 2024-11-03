Последний шанс преодолеть прокрастинацию: 8 советов психолога, чтобы стать суперпродуктивным

Наверное, нет человека, который бы не откладывал свои дела "на позже". Такое состояние называется прокрастинация - откладывание задач или обязанностей на потом, даже если они важные или срочные. Это состояние критически снижает производительность и мешает достижению поставленных целей. Но выход есть.

О том, как преодолеть прокрастинацию, рассказала РБК-Украина (проект Styler) кандидат психологических наук, психология "СпівДія Хаб Харкова" Лариса Кондрацкая.

Что такое прокрастинация и как с ней бороться

По словам психолога, некоторые люди могут прокрастиновать из-за страха неудачи или неуверенности в себе. Остальные могут испытывать стресс или перегруженность задачами, поэтому они откладывают их на потом. Также причиной прокрастинации может быть отсутствие мотивации или отсутствие заинтересованности в выполнении задания и т. д.

В первую очередь, призывает психологиня, проведите инвентаризацию собственных мыслей и чувств. Задайте себе вопрос: почему я прокрастинирую, как часто это делаю, чего боюсь, чего хочу избежать.

И вот 8 советов, которые помогут преодолеть прокрастинацию и сделать вашу работу более продуктивной.

Планируйте. Распишите количество требуемых задач и время на их выполнение. Поставьте себе дедлайн, к которым нужно завершить каждое задание.

Разделяйте задачи на две части. Если задача большая, разбейте ее на маленькие шаги.

Сосредоточьтесь на важном. Определите приоритетные задачи и обратите на них внимание. Остальные дела можно отложить на потом.

Устраните отвлекающие факторы. Установите таймер на короткое время и выполняйте работу без перерыва, сосредоточьтесь на задании.

Награждайте себя за исполнение. Это могут быть мелкие вознаграждения за каждое задание, выполненное в срок.

Соблюдайте режим работы и отдыха. Попытайтесь чередовать их.

Используйте технику управления временем. Например, правило 2 минут (если выполнение дела займет менее 2 минут, нужно выполнить его сразу, как только о нем подумали), техника Помодоро (разбивать работу на 30-минутные отрезки, из которых 25 минут - это работа, а 5 минут - отдых), метод матрицы Эйзенхауэра (делить свои задачи на 4 части: те, которые выполните прежде всего, которые отложите на потом, которые делегируете и которые отвергнете).

Управляйте стрессом. Используйте технику релаксации и медитации для уменьшения стресса, который может привести к прокрастинации.

Используя эти советы, вы сможете избавиться от прокрастинации и стать более продуктивными.

Также психолог "СпівДія Хаб Харкова", действующего при поддержке HIAS и JFNA, советует пользоваться планировщиками и кураторами времени, например Motivate Clock, LeaderTask и Pomodoro Timer.