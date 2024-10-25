Чому жінки обирають стосунки з одруженими чоловіками: 10 правдивих причин

Зважитися на стосунки з чоловіком, який не буде з тобою на свята та у важкі хвилини, який не прилетить по першому дзвінку і в якого є ще одна жінка, що спить з ним у ліжку, - напевно дуже важко. Але часто жінки на такі стосунки погоджуються й у кожної є свої причини.

Причини, через які жінки іноді обирають стосунки з одруженими чоловіками, можуть бути досить складними та багатогранними.

Основні:

Бажання уникнути серйозних зобов'язань. Деякі жінки можуть вибирати стосунки з одруженими чоловіками, бо такі стосунки часто не вимагають великої відповідальності та не вимагають тривалої відданості. Це може давати певний комфорт для тих, хто не готовий або не хоче будувати сім'ю.

Почуття захоплення від забороненого. Іноді потяг до того, що заборонене, підсилює емоції. Взаємодія з одруженою людиною може здаватися цікавою і небезпечною.

Впевненість у стабільності та зрілості. Одружені чоловіки, як правило, мають певний життєвий досвід, фінансову стабільність і навички розв'язання проблеми. Це може приваблювати жінок, які шукають підтримку, захист або зріле ставлення.

Проблеми з самоповагою та самооцінкою. Іноді жінки, які відчувають невпевненість у собі або недостатню самооцінку, можуть вибирати такі стосунки через потребу підтвердження своєї цінності чи привабливості.

Наявність емоційних зв'язків. Деякі жінки просто закохуються в одружених чоловіків, особливо якщо вони мають спільні інтереси, надають емоційну підтримку, і якщо спостерігається відчуття близькості, яке важко контролювати.

Відсутність перспектив у власних стосунках. Жінки, які мають невдалий або травматичний досвід стосунків, можуть свідомо або навіть підсвідомо обирати недоступних партнерів, щоб уникнути ризику повторного болючого досвіду.

Бажання підтвердити свою привабливість. Буває й так. Розуміння того, що чоловік обрав іншу жінки попри те, що вже має сім'ю, дає підтвердження привабливості та цінності.

Легкість стосунків. Одружений чоловік не буде вимагати борщу, випраних шкарпеток, піклування під час хвороби, а ще - він не буде дзвонити ночами та ревнувати. Фактично, це можливість побудувати легкі та вільні стосунки, в яких буде мінімум обов'язків та вимог.

Практичний підхід. Одружений чоловік може стати стабільним партнером, з яким можна розвивати стосунки у майбутньому. Він фактично готовий до серйозних стосунків і жінкам здається логічним, що він може просто піти з сім'ї та створити нову.

Бо можуть. Такі жінки привабливі, чарівні, самозакохані, мають вроджену здатність завойовувати чоловіків і отримують задоволення від використання цієї сили.