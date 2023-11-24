Останній місяць осені 2023: як його пережити і що робити не можна

Коли прийде Повня

Кульмінаційний момент місячного місяця, що розпочався 13 листопада, припадає на 27 листопада - це день Повного місяця в Близнюках, який відбудеться об 11:16 за київським часом. Цей повний місяць стане останнім для осені 2023 року.

Бобровий Повний місяць (Бобровий Місяць) - одна з кількох назв. Традиція вигадувати імена для повного Місяця походить від індійських племен. Вони виходили з особливостей місяця, погодних умов, поведінки тварин.

Що нас чекає у Бобровому Повні

Близнюки - знак неспокійний, а значить і цей Повний місяць спокоєм відрізнятися не буде. Може бути безліч подій, які швидко змінюватимуть один одного. Можливі важливі розмови, швидка зміна настрою чи думки.

В останній місяць осені варто підбити підсумки та звільнитися від усього старого, непотрібного, від того, що вам не дає спокою вже дуже багато часу. Це стосується як речей (матеріального), так і думок (духовного).

Повний Місяць у Близнюках сприяє встановленню контактів та відносин між людьми, обміну інформацією. Близнюки символізують різноманітну мінливість нашого життєвого досвіду, це енергія постійних змін та легкості буття.

Крім того, з 25 листопада Меркурій входить до петлі ретроградності, а це посилить схильність мислити абстрактно, у відстороненні від конкретної реальної дійсності. Світ буде хаотичним і складним.

Очікується високий рівень енергії, агресивність до чужих емоційних випадів. Переважатиме впертість, свавілля, імпульсивність.

Що потрібно зробити в період Повного місяця

За словами астролога Марини Скаді, у цей Повний місяць потрібно знайти розумний спосіб вийти за рамки звичайного кола, перейти до обсягу певних знань та інформації, розширити кругозір.

Від простого перейти до складного, поширити далі світло та енергію, перейти на новий рівень, розвивати щось самостійно.

Необхідно приділяти увагу деталям, дробити складні завдання на дрібніші та керовані частини. Настав час переглянути свої цілі й можливо переорієнтуватися на більш високе завдання у своєму житті.

Або ж надати своєму життю дещо іншого напряму, що більш відповідає висловленню свого внутрішнього світу.

Крім того, в ці дні Повний місяць варто зав'язувати нові знайомства, можна легко фліртувати - чудовий час для спілкування. Люди стають більш відкритими, довірливими та товариськими. Любовний роман у ці дні може розпочатися не з пристрасного погляду, а дотепного слова чи оповідання.

Що робити в Повний місяць не можна