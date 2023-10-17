Астролог пояснила, що таке кармічні стосунки і навіщо вони приходять в наше життя

Іноді буває так, що людина приходить у наше життя і одразу виникає таке відчуття, ніби ви знайомі сто років. З цього й починаються кармічні стосунки.

РБК-Україна (проект Styler) завдяки інформації астролога Ольги Маслової в Instagram , розповідає, що таке кармічні стосунки та як вони впливають на нас.

Кармічні стосунки. Що це таке

Уявіть ситуацію, коли людина просто вривається у ваше життя. Ви починаєте спілкуватись майже 24/7, одразу переходите з повідомлень на телефонні дзвінки. Ви спілкуєтесь і так все легко і поступово. Але через певний час ви сильно прив'язується до людини.

За словами Ольги, кармічні стосунки - це про партнера, який дуже швидко стає вашою рідною душею. І таке відчуття, що ви знали один одного все життя. Ви говорите на теми, які відгукуються обом.

Чому так відбувається

Ольга зазначає, що це відбувається, тому що ваші душі вже були рідними в інших життях. Ви були родичами, друзями, батьком і дитиною, братом і сестрою.

У минулому житті хтось з вас зробив боляче або навпаки було дуже хороші стосунки. У новому перевтіленні, кожна людина, точніше, її душа має свої особисті завдання.

Так от, одне з головних завдань у кармічного партнера, було повернутись, зустрітись знову. Кожен має свою місію: подарувати кохання, допомогти пройти етап, стати вашим другом, допомогти у кар‘єрі, бути опорою.

"Як показує практика, коли такі відносини закінчуються, то здається, що весь світ перевертається. Великий біль і місяці сліз. Постійно хочеться думати про людину, все нагадує", - каже астролог.

Коли ви пробачаєте таким людям, все налагоджується. Ви знову розправляєте свої крила і вилітаєте у своє нове прекрасне життя.

Як кармічні стосунки впливають на наше життя (фото: Freepik)

Але за словами Маслової, це не означає, що кармічні стосунки завжди про погане. У новому перевтіленні, люди зустрічаються для того, щоб допомогти один одному. Бути поряд, підтримувати, оберігати, цінувати. У вас хороша інтелектуальна сумісність, гармонія. Любов була у минулому і тепер прийшла в теперішнє.

"У сумісності партнерів, ми роздивляємось цілий пункт про кармічний зв‘язок. Важливо зазначити, що не у всіх такі стосунки. Але після, одразу розумієш, чому так у вас з партнером все відбувається. І стає дійсно легше. Розкладаєте все по поличкам", - зазначає Ольга

Хочеться, щоб кожен жив це життя і отримував від нього задоволення. Наше перевтілення на планеті - це купа завдань нашої душі, які ми маємо пройти. Знаючи себе - цей шлях стає трошки легше і приємнішим.