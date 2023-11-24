Последнее полнолуние осени 2023: как его пережить и что делать нельзя

Когда придет Полнолуние

Кульминационный момент лунного месяца, начавшегося 13 ноября, приходится на 27 ноября - это день Полнолуния в Близнецах, которое произойдет в 11:16 по киевскому времени. Это полнолуние станет последним для осени 2023 года.

Бобровое Полнолуние (Бобровая Луна) - одно из нескольких названий. Традиция придумывать имена для полной Луны пошло от индийских племен. Они исходили из особенностей месяца, погодных условий, поведения животных.

Что нас ждет в Бобровое Полнолуние

Близнецы - знак беспокойный, а значит и это Полнолуние спокойствием отличаться не будет. Может быть множество событий, которые будут быстро сменять друг друга. Возможны важные разговоры, быстрая смена настроения или мнения.

В последнее полнолуние осени стоит подвести итоги и освободиться от всего старого, ненужного, от того, что вам не дает покоя уже очень много времени. Это касается как вещей (материального), так и мыслей (духовного).

Полная Луна в Близнецах способствует установлению контактов и отношений между людьми, обмену информацией. Близнецы символизируют многообразную переменчивость нашего жизненного опыта, это энергия постоянных изменений и легкости бытия.

Кроме того, с 25 ноября Меркурий входит в петлю ретроградности, а это усилит склонность мыслить отвлеченно, в отстранении от конкретной, реальной действительности. Мир будет представляться хаотичным и сложным.

Ожидается высокий уровень энергии, агрессивность к чужим эмоциональным выпадам. Будет преобладать упрямство, своеволие, импульсивность.

Что нужно сделать в период Полнолуния

По словам астролога Марины Скади, в это Полнолуние нужно найти разумный способ выйти за рамки обычного круга, перейти к объему определенных знаний и информации, расширить кругозор.

От простого перейти к сложному, распространить дальше свет и энергию, перейти на новый уровень, что-то развивать самостоятельно.

Необходимо уделять внимание деталям, дробить сложные задачи на более мелкие и управляемые части. Пришла пора пересмотреть свои цели и возможно переориентироваться на более высокую задачу в своей жизни.

Или же придать своей жизни несколько иное направление, более соответствующее выражению своему внутреннему миру.

Кроме того, в эти дни Полнолуния стоит завязывать новые знакомства, можно легко флиртовать - отличное время для общения. Люди становятся более открытыми, доверчивыми и общительными. Любовный роман в эти дни может начаться не со страстного взгляда, а остроумного слова или рассказа.

Что делать в Полнолуние нельзя